Neda promove un obradoiro sobre seguridade no fogar coa Escola Galega de Saúde para Cidadáns

A actividade de prevención de riscos, prevista para o 10 de novembro, vén de abrir as inscricións.
O Concello de Neda prepara, en colaboración coa Escola Galega de Saúde para Cidadáns, no marco da súa programación de actividades de saúde, un obradoiro sobre seguridade no fogar. A iniciativa, prevista para o luns 10 de novembro, busca contribuír á prevención de accidentes no ámbito doméstico.
A acción formativa, que se desenvolverá na Casa da Cultura, de 16:30 a 20:30 horas, avaliará os riscos máis frecuentes que se producen na vida diaria nos fogares (caídas, intoxicacións e queimaduras…) ofrecendo unha serie de pautas destinadas a mellorar a seguridade na cociña, no baño, no salón, no dormitorio… Así, repasaranse situacións de perigo ás que estamos expostos inconscientemente, e apuntarase como actuar ante elas.
O cursiño, impartido pola enfermeira Ana Isabel Calvo, prestará especial atención ao tema das caídas dentro e fora do fogar (barreiras arquitectónicas, accesorios de axuda) e ao colectivo das persoas maiores, que está especialmente exposto. Unha simple caída pode cambiar a vida dunha persoa anciá, tendo consecuencias nos aspectos físicos e psicolóxicos, que limiten a súa autonomía.
Finalmente, falarase da seguridade nas axudas da vida diaria no fogar, un asunto de especial interese para persoas que se ocupan do coidado de familiares dependentes, e do papel das novas tecnoloxías como facilitadoras da seguridade dentro e fora do fogar.
Xa está aberta a inscrición na actividade, que dará dereito a diploma de participación, a través da páxina web da Escola Galega de Saúde para Cidadáns (https://escolasaude.sergas.es/, apartado de cursos presenciais). Na Casa da Cultura axudarase á veciñanza interesada en participar que teña dificultades para inscribirse online.