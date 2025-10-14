El BNG no se muestra sorprendido por la anulación del TSXG del gasto de personal del Concello de Ferrol

A escasos minutos de comenzar la rueda de prensa del BNG para hablar de la indemnización por parte del Concello de Ferrol a Urbaser, saltaba la noticia de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anulaba el capitulo I de los presupuestos del Concello de Ferrol de este año 2025 por falta de negociación con los sindicatos, tras una denuncia presentada por la CIG.

Al respecto se manifestaba su portavoz municipal, Iván Rivas, tirando de ironía al afirmar que era “raro que o TSXG anulase o capitulo I por falta de negociación.”

Esta anulación “non é máis que a vontade autoritaria dun goberno que non cumpre os requisitos democráticos”, recordando el reglamento municipal que entró en vigor en este mandato contando solo con la mayoría absoluta del PP y el voto en contra del resto de grupos municipales, pero en el caso de la negociación con los sindicatos de este capítulo de los presupuestos municipales “é que incluso saltáronse estes mínimos democráticos de negociación.”