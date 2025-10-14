El Baxi Ferrol buscará su segunda victoria en Eurocup este miércoles en A Malata ante Ostrava

Sigue el mes de octubre intenso para el Baxi Ferrol, ahora de nuevo en la Eurocup Women, en su primer partido de esta temporada en la competición europea delante de su afición en el Pabellón de A Malata, recibiendo a las checas del SBS Ostrava, en un partido que se disputará este miércoles, a partir de las 20:15 horas.

En la víspera en la rueda de prensa previa, celebrada en el mismo escenario del partido su entrenador Lino López.

El equipo llega con “una carga grande tras tres partidos muy seguidos y con viajes de por medio”, aunque en el aspecto positivo destacaba la falta de lesiones en la plantilla “quitando lo típico de los contactos, golpes y cansancio”, por lo que en la sesión de este martes y en la que harán el miércoles antes del partido “veremos cómo está el equipo en la recuperación.”

Los partidos de la Eurocup Women “son muy duros”, en una competición donde los árbitros “permiten muchos contactos” a diferencia de la Liga Femenina Endesa, lo que provoca “un desgaste grande”, aunque en la competición liguera vienen de jugar ante Valencia Basket y Spar Girona “que son muy físicos en todas las posiciones.”

Las ferrolanas no se querían fiar de su rival de este miércoles “ya que esto es la Eurocup y tenemos que estar preparados» y el resultado del primer partido del Ostrava en el que caían ante el Zagleble Sosnowlec por 86-69 “es bastante engañoso, ya que iban igualadas hasta el tercer cuarto y solo se distancian al final”. Las checas se caracterizan por su efectividad en el tiro de tres y en los tiros en larga distancia “jugando a un ritmo muy alto y posesiones muy cortas”, siendo un equipo “muy difícil de defender y concentrados en balance y en defensa, para no verte abajo en el marcador.”

Lino López afirmaba que con sus jugadoras “siempre intento que jueguen donde más cómodas estén y puedan generar ventajas, independientemente de las que juguen, su tamaño o la posición que ocupen” y en este momento de la temporada “seguimos en fase de creación, llevamos solo tres partidos” y, a pesar de las circunstancias que han tenido en pretemporada “el equipo está cumpliendo.”

Uno de los problemas que está teniendo el Baxi Ferrol es intentar cubrir la baja por embarazo de Gala Mestres. Lino López reconocía que no era una situación fácil “al ser la capitana del equipo, una referencia del equipo y que llevaba dos años aquí, siendo difícil de sustituir” y más “encontrar una jugadora de este nivel en esta recta inicial de la temporada”, por lo que las jugadoras del Baxi Ferrol “han dado un paso adelante”, destacando la rápida adaptación de Elena Rodríguez que llegaba en la semana pasada al equipo, precisamente para cubrir la baja de la lesión de larga duración de Bego de Santiago.

Para intentar paliar esta situación, decidieron hacerle ficha a su fisioterapeuta Silvia Millán, hermana de la también jugadora Blanca Millán y que había jugado al baloncesto en categorías autonómicas “y nos está ayudando al día a día, yo en su día la vi jugar con Blanca y su función está siendo clara, por lo que hay que agradecérselo, está haciendo un gran esfuerzo y es muy importante para nosotros.”

Estar en Eurocup Women en segunda temporada consecutiva “es impresionante y hay que estar orgullosos de dónde estábamos”, algo que la afición se lo está reconociendo “por el aumento de socios y eso se ve en la calle” por lo que esperaba un “ambiente fantástico en A Malata y no dudo de que vaya a ser así.”