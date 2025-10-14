El TSXG anula el presupuesto relacionado con el gasto de personal aprobado por el Ayuntamiento de Ferrol

La Sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado a favor del sindicato CIG y ha declarado la nulidad del Capítulo I (gastos de personal) del presupuesto y la plantilla del Ayuntamiento de Ferrol para el presente año 2025.

El fallo, con fecha 9 de octubre, estima el recurso presentado por el sindicato nacionalista contra el acuerdo plenario de Ferrol del 13 de enero de este año y que aprobó ambos documentos. El motivo principal de la anulación esgrimido por el TSXG es la ausencia de la preceptiva negociación colectiva del Capítulo I del presupuesto. El tribunal concluye que el Consistorio prescindió «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

La sala señala que, si bien se convocó a una mesa general de negociación, la referencia a los gastos de personal fue únicamente para «dar cuenta de su contenido, y no para negociarlo». Los magistrados indican que la convocatoria se limitaba a preguntar si los asistentes tenían «algo que comentar sobre este punto».

La sentencia subraya que esta imposición unilateral de los créditos presupuestarios lesionó el «contenido esencial del derecho de libertad sindical», ya que la ley impone la obligación de negociar de buena fe.

Como consecuencia de la estimación del recurso, el TSXG anula tanto el Capítulo I del presupuesto como la plantilla para el año 2025.