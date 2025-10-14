La Xunta suma doce nuevas plazas públicas en los centros de día en Ferrol

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha anunciado este martes la ampliación en doce nuevas plazas públicas en los centros de día de Ferrol, cuatro nuevas en el centro de Esteiro y ocho en el centro de Caranza, una medida que tiene como objetivo «eliminar por completo la lista de espera, que en estos momentos no existe».

Así lo ha asegurado este martes durante una visita al centro de día de Esteiro junto al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Respecto a la futura residencia de mayores que se está construyendo por la Fundación Amancio Ortega en la zona de O Bertón, la conselleira ha confirmado la inminente finalización de las obras.

«Nuevamente queremos dar las gracias por construir, por poner a disposición de la Xunta de Galicia estas nuevas siete residencias públicas en nuestra comunidad«, ha señalado.

García ha anunciado que esperan «en unas semanas también poder recepcionar» esta residencia, que «va a entregar la Fundación Amancio Ortega en Ferrol«. Se trata de un centro que ofrecerá atención residencial 24 horas al día a 120 hombres y mujeres, permitiendo que las familias tengan «la tranquilidad de que sus mayores estarán bien cuidados».

Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), ha agradecido el «esfuerzo inversor continuado» de la Xunta en la ciudad, destacando que «más plazas en centros de día, con más horas de ayuda en el hogar y con más residencias de personas mayores, no son palabras, son hechos».

“Ferrol es una de las pocas urbes de toda España que tiene el título de ciudad amistosa con las personas mayores y no es solo un título, sino una prioridad cuidar de todos aquellos que nos cuidaron”, afirmó. “Sin duda, son ellos los que más contribuyeron a que hoy seamos el que somos y tenemos que devolverles con cuidados, atención y cariño todo el esfuerzo que hicieron tantos años”, añadió.

PROTESTA EN EL EXTERIOR

En paralelo a esta visita, un grupo de delegados del sindicato CIG se han concentrado en el exterior de las instalaciones de Esteiro, para reclamar y utilizar una pancarta con el lema ‘En las residencias de mayores y centros de día, convenio digno’.

Preguntada por esta y otras protestas previas, Fabiola García se ha limitado a recordar que las reclamaciones «parten de una base que es de un acuerdo entre patronal y sindicados a través de un convenio con la prestación de servicios de carácter privado».

Además, ha precisado que la Consellería de Política Social no tiene competencias en este ámbito y que, en caso de intermediar, lo haría a través del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA).