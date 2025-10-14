Una empresa presenta oferta en Ferrol para renovar la nave de la pescadería

Más de 360.000 euros serán destinados a la modernización de este espacio, que contará con el primer gastromercado de la ciudad.

El concejal de Contratación de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, informó que finalizado el plazo de presentación de ofertas, una empresa presentó propuesta para ejecutar las obras de reforma de la pescadería del mercado de la Magdalena.

Esta actuación es la primera fase de un proyecto que pretende renovar todo el mercado de A Magdalena. Este nuevo espacio tendrá 18 puestos de venta de productos de pescadería. La intervención que se llevará a cabo prevé liberar la totalidad del espacio central, trasladando los de los puestos actualmente ocupados a espacios vacíos en el lineal de fachada y retirando la totalidad de puestos de las islas centrales. Se eliminará el escalón ahora existente, disponiendo todo a un único nivel, lo que supone una mejora en la accesibilidad.

La liberación de este espacio supondrá no solo una mejora en el funcionamiento del mercado, sino la recuperación de perspectivas visuales que inciden en una mejor percepción de la cubierta y ventanas existentes sobre los puestos. Paralelamente, se recuperará la cubierta interior como elemento principal del espacio y se instalará un nuevo mobiliario fijo en el espacio central, compuesto de amplias bancadas, pequeñas jardineras y barandillas delimitadoras, que serán de carácter fijo como elemento organizador y divisorio de los dos flujos existentes en el recinto; los corredores de consumo, en torno a las bancadas de los puestos, y el corredor turístico, en el centro del espacio, recorriendo el mercado de lado a lado.

La barra del nuevo puesto de degustación se realizará en iguales condiciones que el mobiliario, y se prevé la colocación de un tramo de encimera expositor de acero inoxidable. Se habilitará una zona de cocina y otra de consumo, aprovechando el espacio libre en la franja lateral del extremo sur oeste.

También se creará un espacio de información y taquillas, en el entorno del acceso público central, se unificará la imagen exterior de los puestos y se mejorará tanto el comportamiento sonoro del recinto como la iluminación, siguiendo criterios estéticos, a fin de realzar las diferentes áreas, y de eficiencia de consumo. Este renovado espacio contará con nuevas puertas automáticas en los accesos norte y este y no se modifica la puerta de madera de la fachada sur.

La inversión destinada es de 357.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses.