Mugardos incorpora un técnico de Medio Ambiente

La llegada de este nuevo perfil permitirá avanzar en la prevención de incendios forestales y en la conservación de fincas.

El Ayuntamiento de Mugardos reforzó su capacidad técnica en materia ambiental con la incorporación temporal de una técnica de Medio Ambiente, a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Abegondo.

El acuerdo, con una duración inicial de un año, permitirá avanzar en la planificación y ejecución de trabajos vinculados a la gestión de la biomasa, la prevención de incendios forestales y la conservación de fincas, ámbitos en los que el Ayuntamiento carecía hasta ahora de personal técnico propio.

El alcalde de Mugardos y concejal de Urbanismo, Juan Domingo de Dios, destacó que “la llegada de esta técnica permitirá reforzar la capacidad de gestión del Ayuntamiento en un área tan sensible como la prevención de incendios y la gestión de la biomasa, dando respuesta a las preocupaciones vecinales y a las obligaciones legales en esta materia”.

Entre las principales funciones que desarrollará la técnica se incluyen:

-La definición de un programa de actuaciones en materia de prevención y defensa contra incendios forestales, priorizando las zonas según su peligro y posibles impactos sobre la seguridad y la salubridad.

-La emisión de informes técnicos y resolución de alegatos en procedimientos administrativos.

– La valoración de los trabajos que deben realizar las personas responsables de las parcelas, incluyendo la posibilidad de proponer sanciones coercitivas cuando sea el caso.

– La colaboración con los departamentos de Obras y Servicios, Policía Local y Secretaría en la inspección y seguimiento de parcelas.

– El asesoramiento técnico en la aplicación de convenios y normativas ambientales.