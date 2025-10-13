La Xunta da luz verde ambiental condicionada a la instalación de un campamento turístico en San Xurxo, en FerrolL

La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental condicionado al proyecto para implantar un campamento de turismo en el lugar de la Estiva da Bella, en San Xurxo, en el ayuntamiento de Ferrol, concretamente, en una parcela con una superficie total de más de 8.700 m 2 .

Según se concluye en el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno derivados de este proyecto, siempre y cuando se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la restante documentación analizada, como en la propia resolución de la Xunta.

En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida la participación pública, sin que se recibiera ningún escrito o alegato al respeto, al tiempo que se sometió a consultas por parte de un total de diez organismos interesados. Fruto de esas consultas, fueron establecidos algunos condicionantes que se recogen en la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad.

El informe de impacto ambiental marca también el contenido que deberá tener el programa de vigilancia y seguimiento ambiental, que tendrá que elaborar el promotor del proyecto. Así, esas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos campos analizados y que sería viable su puesta en marcha cumpliendo ciertos requisitos establecidos nos sus respectivos informes con relación a aspectos tales como la protección de la atmósfera, población y salud, de las aguas y lechos fluviales, del suelo y las infraestructuras, de la gestión de residuos, de la integración paisajística y restauración, así como del patrimonio natural y cultural.

Una vez emitido el IIA, que no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, la Consellería le dará publicidad a su contenido a través del correspondiente anuncio publicado en el Diario Oficial de Galicia y de su puesta a la disposición a través de la página web de la Consellería. Además, se remitirá al órgano sustantivo, que en este caso es la Agencia Turismo de Galicia. El objeto del proyecto es la implantación de un campamento de turismo en una parcela de una superficie total de más de 8.700 metros cuadrados.

Este nuevo establecimiento turístico contará con un total de 10 instalaciones prefabricadas, de las que ocho atardecer residenciales y otras dos para servicios complementarios. El máximo de ocupación será de 16 usuarios.