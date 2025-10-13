Marcos López Balado conquista el Open Ibérico de Kickboxing y la Copa Máster de Galicia de Kárate en una semana

El deportista naronés Marcos López Balado ha firmado una semana extraordinaria al proclamarse campeón en dos competiciones de artes marciales en menos de siete días. 

Primero, en Viana do Castelo (Portugal), Marcos se alzó con la victoria en el Open Ibérico de Kickboxing en la categoría de menos de 84 kilos. Representando al Club Benigym de Narón y como miembro de la selección gallega, estuvo acompañado por sus compañeros Marco Antonio Cendán y Alberto López, quienes lograron sendas medallas de bronce. El equipo gallego se midió con las selecciones de Portugal, Madrid, País Vasco y la delegación de Melilla, en un torneo de altísimo nivel.

A sus 46 años, Marcos demuestra que la veteranía es un grado, y que la pasión por el deporte no tiene fecha de caducidad. Poco después, de regreso a Galicia y representando al Shiai Narón, también se proclamó campeón en la Copa Máster de Galicia de Kárate, logrando un doblete que no es nada habitual en dos disciplinas tan distintas.

Así, en una sola semana, ha dejado claro que la constancia y la experiencia siguen siendo claves para alcanzar metas, sin importar la edad.

