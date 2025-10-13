El pleno de Ferrol aprobó la Cuenta General del 2024

El pleno de la Corporación de Ferrol aprobó, en sesión extraordinaria, en la tarde de este lunes la Cuenta General del 2024 con los votos a favor del Gobierno y los votos en contra de los grupos municipales del PSOE, BNG y FeC.

La concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, recordó que “es un documento técnico y contable, que elabora la Intervención general para enviar al Consejo de Cuentas de Galicia y cumplir con la tramitación oportuna”. Este documento es el reflejo fiel de todas las operaciones y las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico del 2024, por parte de la Intervención General, reveló la edila.

La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por parte de los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas. La Cuenta General del 2024 recoge, así, que el total de activo y pasivo ascendió a 183 millones de euros, el saldo neto de la cuenta del resultado económico patrimonial representa un ahorro para el ejercicio de casi nueve millones de euros y el patrimonio neto es de 153.817.917,89 euros.

En cuanto a la contratación administrativa y procedimientos de adjudicación, Sanjurjo subrayó que “aquí se muestra la gestión y el trabajo que hizo este gobierno en el 2024”. Los porcentajes de los procedimientos de contratación reflejan que se contrataron más de 26 millones de euros y que el 99% de estos fueron mediante procedimiento abierto. “Aumentó mucho con respeto al ejercicio anterior, resultado de que se hizo un enorme trabajo en contratación”, apuntó. Y, también, en todos los servicios, ya que “tuvimos que regularizar todos los que estaban sin contrato”.

Con respeto a los reparos emitidos en el 2024, Sanjurjo reveló que “conseguimos reducir un 25% los reparos en año en medio”. Los reparos, tanto en importe como en número, se reducirán mucho más cuando se dé cuenta de este año 2025, “a estas alturas de año ya prácticamente conseguimos resolver y solventar todas las anomalías”, finalizó la concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo.



