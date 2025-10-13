La Diputación de A Coruña respalda la demanda de servicios ferroviarios en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha mantenido este lunes una reunión de trabajo con el Foro Ciudadano por el Ferrocarril, dentro de la ronda de encuentros que esta plataforma desarrolla con el objetivo de reivindicar la modernización y mejora de los servicios ferroviarios en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

En el encuentro, celebrado en la sede provincial, el presidente de la institución coruñesa ha trasladado el «compromiso» de la Diputación con un transporte ferroviario «digno y competitivo para el norte de la provincia». «Hoy tenemos el placer de recibir a este foro ferrolano que busca impulsar la modernización de las infraestructuras ferroviarias de Ferrol a A Coruña y la Diputación no puede quedar al margen», ha remarcado.

Por otra parte, Formoso y el presidente de la Asociación Baroña, Ovidio Manuel Queiruga, han firmado un convenio de colaboración que permitirá la creación del Centro de Transformación Colaborativo y Alimentario Baroña, una infraestructura destinada a fortalecer el sector agroforestal local y promover un modelo de desarrollo sostenible en el rural. El proyecto cuenta con un apoyo económico de 160.000 euros del organismo provincial.