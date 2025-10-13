Contundente victoria del BBCA masculino ante Maristas en su primer partido en Caranza

Debutaba el Costa Ártabra ante su público el sábado ante Maristas después de haber hecho toda la pretemporada a domicilio y estrenarse la semana pasada en liga en A Coruña. Se palpaban las ganas y la expectación, en un Javier Gómez Noya lleno de aficionados, que llevaron al equipo en volandas todo el encuentro.

El partido comenzaba con el equipo local jugando a un ritmo endemoniado, ritmo que mantuvo todo el partido y que fue desgastando al rival, un Maristas que si bien en el primer cuarto conseguía a duras penas aguantar las diferencias en el electrónico, hasta el 22-15 final, en el segundo se iba poco a poco desinflando, recibiendo un parcial de 28-12 que dejaba claras las diferencias entre ambos equipos antes del pase por vestuarios. El 50-27 al descanso dejaba el partido muy encarrilado para los departamentales.

Tras el descanso, los locales pisan el acelerador y endosan un rápido parcial, que lejos de ser definitivo, un pequeño lapsus de relajación permite a Maristas tener sus mejores minutos del partido, llegando a bajar la diferencia de los 20 puntos, pero una llamada al orden por parte del cuerpo técnico, pone a funcionar de nuevo la maquinaria y el 28-22 del cuarto pone la diferencia casi en los 30 puntos, 78-49.

El último cuarto fue un derroche de intensidad por parte del conjunto local, al acierto ofensivo, se sumó una defensa asfixiante, a la que Maristas no pudo responder, y con un contundente parcial de 24-6 dejó el marcador en el 102-55 final.

Jugaron y anotaron por el BBCA Isma (11), Unai (0), Rivas (15), Fuertes (9), Diatta (8) -cinco inicial- André (9), Pevi (5), Pelayo (4), David Gómez (6), David González (20), Isma Sande (2) y Mario (13).