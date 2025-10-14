AD Judo Ferrolterra obtiene Oro, Bronce y tres quintos en el Cto Gallego Absoluto 2025

Este fin de semana se disputó, en el pabellón de A Xunqueira de Fene, el Campeonato Gallego Absoluto 2025.

Alba , Xandre y Alberto Gallego Senior 2025 /AD Judo Ferrolterra

El club AD Judo Ferrolterra llevó una amplia representación con 7 judocas que realizaron una gran competición consiguiendo un Oro: Alba de Bernardo +78kg; un Bronce: Alexandre Faro -81kg; 3 quintos puestos: Bruno Carrodeguas -66kg, Pablo López -90kg y David Herrera -100kg.

 

Equipo Senior 2025/ AD Judo Ferrolterra

Su compañero Adrián Seco se quedo al borde de la pelea de las medallas con un 7º puesto y Alex Cid 9o. Su compañera June Moreno, fue la gran ausente por ya estar clasificada para el Campeonato de España, por su condición de actual Campeona de España

Armando Castro Arbitro Senior/ AD Judo Ferrolterra

Como entrenadores estuvieron Alba de Bernardo y Alberto López “Pitu”. En el estamento arbitral Armando Castro. Alberto Castro como delegado Comarcal de Ferrolterra estuvo encargado de la organización de este Campeonato Gallego.

Bronce Xandre 81KG Senior 2025 Podium/ AD Judo Ferrolterra

