Cuatro deportistas del Club Arco Narón premiados en la XXXVI Gala del Deporte

El pasado viernes el pazo da Cultura de Narón acogió la 36ª edición de la Gala do Deporte premiando a los mejores del año. Cuatro miembros pertenecientes a la Escuela deportiva de Narón de Tiro con Arco fueron premiadas en este acto.

Fuente Club Arco Narón/ De izda a dcha Alba Barreiro, Paula Pérez, Iria Zaragoza y Lua Teijeiro

El jurado, formado por técnicos deportivos y periodistas especializados, reconoció los méritos de cuatro jóvenes arqueros y decidió nombrar 

Mejor deportista
Iria Zaragoza López

Diploma Finalista
Lua Teijeiro Aneiros

Asimismo los miembros del jurado, como viene siendo tradicional en este certamen, también se centraron en los más jóvenes de cada modalidad y de esta forma designaron a:

Mejor deportista de Base
Paula Pérez Díaz

Diploma Finalista
Alba Oca Barreiro

Entre otros muchos méritos deportivos, cabe destacar que tres de ellas son las actuales Campeonas de Galicia y la 4ª premiada es la  actual Subcampeona galega.

