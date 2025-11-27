Cuatro deportistas del Club Arco Narón premiados en la XXXVI Gala del Deporte

El pasado viernes el pazo da Cultura de Narón acogió la 36ª edición de la Gala do Deporte premiando a los mejores del año. Cuatro miembros pertenecientes a la Escuela deportiva de Narón de Tiro con Arco fueron premiadas en este acto.
El jurado, formado por técnicos deportivos y periodistas especializados, reconoció los méritos de cuatro jóvenes arqueros y decidió nombrar
Mejor deportista
Iria Zaragoza López
Diploma Finalista
Lua Teijeiro Aneiros
Asimismo los miembros del jurado, como viene siendo tradicional en este certamen, también se centraron en los más jóvenes de cada modalidad y de esta forma designaron a:
Mejor deportista de Base
Paula Pérez Díaz
Diploma Finalista
Alba Oca Barreiro
Entre otros muchos méritos deportivos, cabe destacar que tres de ellas son las actuales Campeonas de Galicia y la 4ª premiada es la actual Subcampeona galega.