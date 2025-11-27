Cuatro deportistas del Club Arco Narón premiados en la XXXVI Gala del Deporte

El pasado viernes el pazo da Cultura de Narón acogió la 36ª edición de la Gala do Deporte premiando a los mejores del año. Cuatro miembros pertenecientes a la Escuela deportiva de Narón de Tiro con Arco fueron premiadas en este acto.

El jurado, formado por técnicos deportivos y periodistas especializados, reconoció los méritos de cuatro jóvenes arqueros y decidió nombrar

Mejor deportista

Iria Zaragoza López

Diploma Finalista

Lua Teijeiro Aneiros

Asimismo los miembros del jurado, como viene siendo tradicional en este certamen, también se centraron en los más jóvenes de cada modalidad y de esta forma designaron a:

Mejor deportista de Base

Paula Pérez Díaz

Diploma Finalista

Alba Oca Barreiro

Entre otros muchos méritos deportivos, cabe destacar que tres de ellas son las actuales Campeonas de Galicia y la 4ª premiada es la actual Subcampeona galega.