Neda acoge una muestra efímera de las mejores labores de Agujas, hilos y dedales

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Un año más, los trabajos artesanales realizados a lo largo de los últimos doce meses por las mujeres que forman parte de la agrupación Agujas, hilos y dedales volverán a ser protagonistas de una exposición en Neda. Esta muestra efímera se abrirá al público el 28 de noviembre en la Casa de las Palmeras.

Desde el viernes y hasta el domingo 30, en horario de mañana y de tarde, las personas que se acerquen al citado espacio cultural municipal podrán observar la variedad y calidad de innumerables piezas artesanales, obra de las integrantes de este grupo de mujeres, que se juntan semanalmente en el centro cívico de Neda.

En la exposición, destinada a poner en valor el esfuerzo y habilidad de estas vecinas, habrá trabajos de bordado, ganchillo, patchwork… La muestra se podrá visitar de 11 a 13 y de 17 a 20 horas.