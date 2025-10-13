Últimas prazas en Narón para inscribirse nas dúas actividades do programa Guizo

A concelleira de Política Lingüística de Narón, María Lorenzo, informou que as persoas que desexen asistir ás dúas últimas actividades do programa Guizo, dirixido a menores de 6 a 12 anos, dispoñen aínda dalgunhas prazas para inscribirse nas fixadas para este este sábado, día 18, e para o 15 de novembro.
A iniciativa, de balde, desenvolverase nos dous casos a partir das 11:00 horas no centro cívico social do Couto.
No caso desta semana, os asistentes participarán nun obradoiro de creación de instrumentos ancestrais vencellados á música de raíz, O gaiteiro verde. Os nenos poderán construílos e tamén aprender a tocalos e a interpretar cantigas populares relacionadas con eles. O obxectivo é promover un ambiente creativo para a aprendizaxe e poñer en valor o noso patrimonio cultural e natural como pobo único e diferenciado.
O vindeiro 15 de novembro será o turno da proposta Aprendices de ornitólog@, un obradoiro teatralizado no que dúas ornitólogas desesperadas por atopar paxaros contarán coa colaboración de nenos para encontralos. Para agradecerllo ensinaranlles ás familias o nome das aves, os seus hábitos, os seus cantos e onde viven en Galicia. A finalidade é que os menores coñezan e aprendan cales son as principais especies de aves en Galicia, como identificalas e a importancia das mesmas nos nosos hábitats.
As inscricións deben tramitarse a través do correo electrónico: a.pita@naron.gal, indicando o nome da actividade, o nome e idade do menor participante, da nai, pai ou persoa acompañante, un enderezo electrónico e un teléfono de contacto. A información ao completo pode consultarse a través da web do servizo: www.naronengalego.gal.