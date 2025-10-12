Mucho Spar Girona para el Baxi Ferrol

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

El Baxi Ferrol luchó, pero la superioridad física y numérica del Spar Girona hizo que las catalanas se llevasen la victoria este domingo por 93-62, en la 2ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en el Municipal Fontajau (Girona).

Las locales querían llevar la iniciativa del partido desde el primer momento, con una presión a toda la pista y una buena efectividad desde el triple que les permitían irse por delante 10-2, lo que obligaba a Lino López a solicitar un tiempo muerto para intentar cambiar esta dinámica inicial. Con el paso de los minutos la figura de Moira Joiner iba cogiendo relevancia en el Baxi Ferrol intentando recortar distancias, pero al otro lado tenía a una Coulibaly que tomaba el timón en el Spar Girona para dejar el primer cuarto en 29-17.

El segundo cuarto no empezaba nada bien para los intereses de las ferrolanas, con varias pérdidas que aprovechaban las catalanas, como también rebotes ofensivos y defensivos que hacían que abriesen todavía más las distancias hasta el 39-23, debido también a varios cambios de ritmo que las jugadoras ferrolanas no daban seguido. A pesar de esto, el Baxi Ferrol conseguía anotar y devolverles este parcial a las locales, que siempre estaban por encima de los doce puntos, como así se llegaba al descanso con 51-39.

Tras la reanudación, el juego estaba más igualado, aunque, con el paso de los minutos el Spar Girona apretaba en todas sus líneas de juego, propiciando pérdidas e imprecisiones en las ferrolanas, por lo que la brecha en el marcador estaba siendo superior, llegándose al 71-50 para empezar un último cuarto con un poco de esperanza en el Baxi Ferrol endosando un 0-5 de parcial en los primeros instantes, pero que rápidamente era devuelto por las locales que veían como a las ferrolanas se les acababa la gasolina debido a la falta de rotaciones y al cansancio por haber jugado el pasado jueves en la Eurocup Women en Lisboa ante el Benfica, llevándose el partido por 93-62.

Con este resultado, el Baxi Ferrol ocupa el 12º puesto de la Liga Femenina Endesa con 1 victoria y 1 derrota. Este miércoles el Baxi Ferrol volverá a jugar, en la 2ª jornada de la fase de grupos de la Eurocup Women, recibiendo en el Pabellón de A Malata a partir de las 20:15 horas al SBS Ostrava checo.

Spar Girona: Jocyte (15), Holm (6), Quevedo (8), Guerrero (5), Coulibaly (26) – también jugaron – Canella (2), Amihere (12), Pendande (6), Badosa (0), Carter (7), López (6) y Ribas (0).

Baxi Ferrol: Sánchez-Ramos (0), Erjavec (4), Sotolova (12), Daniels (12), Joris (6) – también jugaron – Millán (9), Melia (4), Rodríguez (0) y Joiner (15).

Árbitros: Jorge Baena Criado, Pol Franquesa Vázquez Alejandro Calvo Aceña.

Parciales: 29-17, 22-22, 20-11 y 22-12.

Pabellón: Municipal Fontajau (Girona).