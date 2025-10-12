El Racing recupera la pólvora y consigue una importante victoria en Pamplona

M.V. El conjunto de Pablo López volvió a sumar los tres puntos después de tres semanas sin conseguir hacerlo. Osambela adelantó a los locales en la primera mitad, pero los delanteros racinguistas Antón Escobar y Álvaro Giménez consiguieron ver puerta, en una segunda mitad donde llegó una gran remontada racinguista, en un encuentro correspondiente a la 7ª. jornada de la Primera RFEF, disputado en la mañana de este domingo en la Ciudad Deportiva de Tajonar, en Pamplona.

El balón parado le dió la espalda a un Racing incómodo en la primera mitad

Salió con fuerza el equipo local, con dos acciones ofensivas de su jugador más experimentado, el extremo izquierdo Ander Yoldi. En la primera, cuando apenas iban 5 minutos de juego los navarros pidieron revisión de VAR por un posible penalti de Parera, desestimando el colegiado la reclamación tras ver las imágenes.

Poco después balón al espacio sobre Ander Yoldi obligando a Parera a tirarse al suelo para interceptar el envío peligroso. El propio Ander Yoldi volvía a ganar la espalda a la defensa verde, disparando sin acierto ante Parera.

Reaccionó el Racing con una de sus grandes virtudes, el balón parado, en un saque de esquina donde Zalaya cabeceaba al larguero, cayéndole el rechace a Antón Escobar que también remataba de media volea al larguero. Ocasión de oro para los de Pablo López para adelantarse, pero la madera lo impedía.Mediada la primera mitad, gran contratiempo para los verdes con la lesión de Zalaya, ocupando el puesto de central el lateral izquierdo Saúl García, ante la ausencia de centrales en el banquillo.

Se acumulaban las malas noticias para los verdes, ya que llegaba el 1-0 para los locales cerca de la media hora de juego, con el cabezazo de Osambela al fondo de la red tras el lanzamiento de un córner. Minutos después, el delantero local Dani González desaprovechaba un mano a mano con Parera. Respondió el Racing con un disparo de Anton Escobar que se iba ligeramente fuera tras recibir un buen centro de Jairo. Poco después, Sergio Tejera enviaba fuera un disparo lejano.

Se llegaba así, tras unos escasos cinco minutos de descuento, al final de una primera parte donde la presión alta de los locales dificultó el juego de un Racing que fue de menos a más, con Pascu y Jairo como los jugadores más destacados en ataque, pero con desventaja en el marcador tras el mayor acierto de los navarros en sus disparos a portería y en el cómputo global de este primer acto del encuentro.

Superioridad racinguista y gran remontada en la segunda parte

No le estaba gustando a Pablo López lo que veía sobre el césped, decidiéndose a hacer dos sustituciones en el descanso. Entraron Aitor Gelardo y Álvaro Juán para ocupar las posiciones de Ander Gorostidi y de David Concha, respectivamente. Decisiones que a la postre fueron acertadas, ya que el Racing cogió el timón de un partido sin soltarlo hasta el final del mismo.

Se sucedían las ocasiones verdes, con un disparo de Escobar algo desviado, así como una doble, con disparo de Jairo que rechazaba el portero local, no consiguiendo aprovechar el rechace Escobar, cabeceando el balón fuera.

Antón Escobar, tras un centro de Álvaro Ramón desde banda izquierda, remate de Álvaro Juan que para el portero y en el rechace, esta vez sí, «A Quenlla de Nigrán» conseguía ver puerta y establecer el empate en el marcador. Tras merecerlo, llegaba en el minuto 62 el 1-1 obra de, tras un centro de Álvaro Ramón desde banda izquierda, remate de Álvaro Juan que para el portero y en el rechace, esta vez sí, «A Quenlla de Nigrán» conseguía ver puerta y establecer el empate en el marcador.

No se conformaba con eso el Racing y en el minuto 75, gran internada por banda derecha con centro de Migue Leal, Pascu prolonga el balón y en el segundo palo aparecía Álvaro Giménez para hacer el 1-2 para alegría de la afición racinguista presente en Tajonar.

Una vez hecho lo más difícil, el Racing pudo jugar el tramo final del encuentro con un jugador más, ya que el jugador local, Garín, fue expulsado tras una dura entrada. No sufrió el Racing en los nueve minutos de descuento, teniendo incluso Álvaro Juán y Álvaro Giménez la sentencia, pero se encontraron con el acierto del meta local, Stamakis. Con la victoria racinguista en un partido donde los verdes tuvieron dos caras, una en cada parte, se llegaba al final del encuentro en Pamplona.

Victoria importante y goles muy necesarios de los dos delanteros del equipo

Tuvo que sufrir la parroquia verde a través de la TV en la primera mitad, algo que se compensó en la segunda parte con el buen juego y con la victoria final, que llegó tras tres semanas sin conseguirla. Una victoria que, tras el buen arranque en las primeras jornadas, sitúa al Racing con 14 puntos, empatado en la segunda posición con el Celta Fortuna y metido de lleno en la persecución sobre el líder, el CD Tenerife. Muy importantes los goles de Antón Escobar y Álvaro Giménez, que deberían llenarlos a ambos de moral después de un inicio de temporada discreto en anotación goleadora. Unos goles a los que esperan dar continuidad el próximo sábado a las 14:00 en A Malata ante el Arenas de Getxo, próximo rival de los verdes en la 8. jornada de la Primera RFEF.

Esperemos que el Racing pueda ofrecer una mejor imagen en casa que en los últimos partidos, dándole continuidad a la victoria de hoy en Pamplona con un nuevo triunfo ante los sufridos y fieles aficionados verdes.

Ficha Técnica

1: Osasuna Promesas: Stamatakis, Arguibide, Jiménez, Osambela, Larrión (Mikel Ansó, min 65); Jon García (Xabi Garín, min 72), Echegoyen, Auria (Unai Santos, min 62), Ander Yoldi; Dani González (Carlos Lumbreras, min 62) y Arroyo (Martín Pedroarena, min 72) . 2: Racing de Ferrol: Parera, Migue Leal, Artetxe,Zalaya (Saúl García, min 25), Álvaro Ramón; Ander Gorostidi (Gelardo, min 46),Tejera (Álvaro Peña, min 89), Jairo , Pascu, David Concha (Álvaro Juan, min 46) y Antón Escobar (Álvaro Giménez, min 73). Goles: 1-0, min 28: Osambela; 1-1, min 62: Antón Escobar; 1-2, min 75: Álvaro Giménez. Árbitro: Sergio Escriche (Valencia. Vieron amarilla Argibide, Santos y Osambela en el Osasuna «B», siendo expulsado, Garín. En el Racing vieron amarilla David Concha, Álvaro Ramón y Migue Leal. Incidencias: Partido correspondiente a la 7.ª jornada de la Primera RFEF disputado en la Ciudad Deportiva de Tajonar con buena presencia de público. Representación de la afición racinguista en las gradas. Los servicios médicos señalan que Zalaya tiene un pinchazo en el isquío

