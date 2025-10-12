Este lunes comienza en Galicia la vacunación infantil frente a la gripe con un programa piloto en colegios

Este lunes, día 13 de octubre, comienza la campaña de vacunación infantil frente a la gripe en Galicia y, este año, incluye a los niños desde los 6 meses hasta los 11 años, lo que supone aproximadamente 215.000 personas.Además, la Xunta inició un programa piloto de vacunación antigripal por vía intranasal en 55 centros educativos con el objetivo de llegar a 19.000 niños de entre 3 y 11 años. Para ello, ya enviaron los primeros SMS con citas para vacunarse en el centro de salud o consultorio, que no serán necesarias en caso de las familias que acepten participar en el programa piloto escolar.Así, en los colegios seleccionados facilitarán la vacunación, de forma voluntaria, a los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Infantil y de todos los cursos de Educación Primaria.

El objetivo es alcanzar una cobertura del 70% entre los nacidos entre 2014 y 2022, es decir, entre 3 y 11 años, matriculados en los centros incluidos en el programa piloto.

La Xunta, en función de las coberturas de inmunización alcanzadas, evaluará la ampliación del proyecto piloto al resto de centros escolares en próximas campañas de vacunación.

Las familias ya fueron informadas sobre el programa piloto y la vacunación será realizada en los centros por equipos de enfermería de las áreas sanitarias. De esta forma, usarán vacuna intranasal, ya que tiene una mayor aceptación y facilidad de administración al evitar el pinchazo.

Las familias deberán firmar el consentimiento para vacunar a su hijo y entregarla en el centro. Así, antes de proceder a la inmunización, los equipos de enfermería recopilarán la información sobre la historia clínica de los niños autorizados a recibir la vacuna intranasal frente a la gripe.