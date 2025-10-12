La Guardia Civil de Ferrol festejó a su patrona la Virgen del Pilar

A las doce de la mañana de este domingo, día 12, el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, acompañado por el párroco- moderador de la UPA Ferrol Centro, Antonio Rodríguez Basanta presidió una Eucaristía en la S.I.Concatedral de San Julián con motivo de la Patrona de la Guardia Civil

Asistieron al acto religioso el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea Paz; los comandantes directores de las Escuela de Especialidades de la Armada ESENGRA y «Antonio de Escaño, capitanes de navío José M. Faraldo Sordo y Jaime Boloix Tortosa; el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera; e, IKn tendente de la Armada, coronel Javier Naranjo Romero; la comisaria jefe de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda ; la juez decana de Ferrol, Elvira Méndez Ibias; el alcalde de Neda, Ángel Alvariño; el coronel del Tercio del Norte, Antonio Palmero Romero; el Ayudante Mayor del Arsenal, capitán de fragata David Almeida García; el capitán marítimo, Jorge Cao; los ediles de seguridad de Ferrol y Narón, María del Carmen Pieltain y José Oreona; Fernando Iguacel, presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa y otros miembros de la misma; el Jefe de la Policía Local , José A. Chao y el de la Portuaria Mario Veiga

Asimismo se encontraban en el acto religioso el capitán de la Compañía de la Guardia Civil de Ferrol, Francisco Javier Fernández González; el jefe del destacamento de Tráfico, Francisco Javier López Dopico; a los que acompañaban diversos miembros de la Benemérita.

Asimismo también se organizaron actos en honor a la Virgen del Pilar en los destacamentos de Ortigueira, Pontedeume y As Pontes