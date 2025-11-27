Más de 19.000 tapas consumidas en el Tapéate 2025 de Ferrol

Compartir Facebook

La concejala de Turismo, Maica García, y representantes de la Asociación de Hostelería de Ferrol y comarca llevaron a cabo este jueves el recuento de papeletas del Tapéate 2025, en las que el público eligió la tapa ganadora de esta nueva edición. Así como, también, se eligieron a los tres participantes que podrán disfrutar de una experiencia turística al ganar cada uno de ellos un bono para dos personas.

Más de 19.000 tapas fueron consumidas en esta nueva edición, una cifra que supera con creces la del año pasado y que tanto desde la concejalía de Turismo, como desde la Asociación de Hostelería valoran positivamente. “O

Tapéate 2025 superou todas as expectativas, amosando cada ano que se trata dunha cita obrigada no calendario gastronómico”, afirmó Maica García.

Los ganadores del Tapéate 2025 se darán a conocer el próximo 10 de diciembre, durante el transcurso de un acto, que se celebrará en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Ferrol.