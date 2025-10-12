Contacontos ilustrado na Biblioteca de Fene para homenaxear ás cantareiras galegas

Xa está aberto o prazo de inscrición para asistir á función de “Cantareiras. A poesía popular nas Letras Galegas 2025”, de Polo correo do vento, que anuncia Biblioteca Municipal de Fene para o vindeiro xoves, 16 de outubro, ás 18 horas.
Para anotarse cómpre facelo presencialmente ou por teléfono (981 342 302) no horario de apertura da instalación: de luns a venres, de 16 a 21 horas ou o sábado, de 10 a 13 horas. Aforo limitado. Actividade dirixida a público de todas as idades.
“Cantareiras. A poesía popular nas Letras Galegas 2025” é unha actividade de contacontos ilustrado na que se mestura oralidade, ilustración e música. Neste senso, realizarase unha contada sobre as homenaxeadas no Día das Letras Galegas deste ano, namentres unha ilustradora fai un mural e se escoitan pezas musicais. A actividade concluirá con todos os rapaces facendo unha caricatura da muller protagonista.
Organiza: Concellería de Cultura de Fene coa colaboración da Deputación da Coruña.