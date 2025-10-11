Los servicios de emergencia de Ortigueira representarán este domingo en el Desfile de la Hispanidad a todos los de España

El servicio de emergencias del concello de Ortigueira representará a los distintos servicios de protección civil de toda Galicia y España en el Desfile de la Hispanidad o Día de la Fiesta Nacional de este domingo, día 12 de octubre.

Durante estos últimos días la representación ortegana , estuvo participando en los ensayos en la base de Torrejón de Ardoz junto al escuadrón motorizado que participa en el desfile que en esta edición estará dedicada a la UME que cumple 20 años de su creación y participará con dos compañías en el desfile, así mismo y como novedad también el espectáculo aéreo no será realizado por la» patrulla águila» sino que estará a cargo de la s formación «mirlo» de reciente creación y que cuenta con los aviones de combate más modernos .

Con esta será la tercera edición que el servicio de Ortigueira es el elegido por la Xunta de Galicia y por el ministerio de Defensa, para representar a los servicios de emergencias autonómicos y nacionales .