As Pontes súmase o Ciclo Nacional de Cine e Mulleres Rurais coa proxección da curta O Lavadoiro

O Concello das Pontes, en colaboración con Seitura 22, súmase á programación do Ciclo Nacional de Cine e Mulleres Rurais coa proxección da curtametraxe galego O Lavadoiro, que terá lugar o mércores 15 de outubro, ás 19:30 horas, na aula polivalente da Casa Dopeso. A entrada será libre ata completar aforo.
A iniciativa enmárcase dentro das actividades conmemorativas do Día Internacional das Mulleres Rurais, que se celebra cada 15 de outubro. Con esta proxección, o Concello quere recoñecer o papel fundamental das mulleres no desenvolvemento social, cultural e económico do rural, ao tempo que promove o acceso á cultura a través do cinema.
O Lavadoiro, dirixido por Ana Amado e Lois Patiño, é unha obra que recupera o espazo simbólico dos antigos lavadoiros públicos como lugares de traballo, relación e memoria colectiva entre as mulleres. O curto propón unha reflexión visual e poética sobre a sororidade, o patrimonio inmaterial e a importancia do papel das mulleres na vida comunitaria rural.
Esta actividade forma parte do VIII Ciclo Nacional de Cine e Mulleres Rurais, organizado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, que se desenvolverá entre o 15 de outubro e o 18 de novembro. O ciclo inclúe máis de 800 proxeccións e actividades en 470 localidades das 17 comunidades autónomas, con representación nas 50 provincias españolas.
A mostra complétase cunha programación online gratuíta dispoñible entre o 17 e o 31 de outubro na páxina web oficial do ciclo, accesible tamén desde 13 países de América Latina e o Caribe. A través desta proposta, o ciclo pretende visibilizar a realidade das mulleres rurais, fomentar a reflexión e tender pontes entre o rural e o urbano por medio do cinema.