El Valdetires Ferrol sigue sumando de tres en tres en Menorca

Segunda victoria consecutiva para el Valdetires Ferrol, empezando a mirar para arriba en la clasificación general, tras imponerse por 2-8 al Atlético Mercadal, en la 4ª jornada de la Segunda División, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón Municipal de Maó (Menorca)

El partido empezó con las ferrolanas teniendo las ideas claras, sin entrarle al juego de las locales, teniendo una gran efectividad ya desde el inicio con un gol de Ana López en los primeros instantes, seguido rápidamente de otros de Tere y Paula Alonso que empezaban a encarrilar el juego y ya mediado el periodo Patri Corral e Irene ampliaban la ventaja hasta el 0-5.

Con esta distancia en el marcador, las menorquinas se hacían con el control de juego, anotando Nicole, obligando al técnico del Valdetires Ferrol, Manu Lombardía a solicitar tiempo muerto, lo que servía para aclarar ideas y, además, cerrar el primer periodo con un gol de Carol Senra que dejaba el marcador en 1-6 al descanso.

En el segundo tiempo el juego se enrarecía sobre la pista, con entradas duras del Atlético Mercadal que no eran sancionadas como falta y para evitar tensiones innecesarias con esta ventaja las ferrolanas empezaron a rotar entre todas sus jugadoras convocadas, lo que les permitía a las locales volver a anotar por medio de Bárbara, pero el Valdetires Ferrol volvía a tomar la iniciativa en la recta final con dos nuevos goles de Paula Alonso e Irene para dejar el marcador en el definitivo 2-8.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 6 puntos, en el 8º puesto de la tabla. Para la próxima jornada, que se disputará el próximo sábado 18, las ferrolanas recibirán a las 17:00 horas, en el Pabellón de Esteiro al Caja Rural River Zamora.

Atlético Mercadal: Cristina, Nicole, Elisabeth, Cándida – también jugaron – Sheila, Cristina, Saray, Jessica y Claudia.

Valdetires Ferrol: Natali, Ana López, Carol Senra, Patri Corral, Tere – también jugaron – Leti Rojo, Iria, Monti, Irene, Laura y Paula Alonso.

Árbitros: Itziar Gómez y Juan González, junto con Javier Moreno como asistente (Comité balear). Amonestaron a la local Bárbara y a la visitante Tere.

Goles: 0-1 Ana López min.1, 0-2 Tere Piñeiro min.3, 0-3 Paula Alonso min.5, 0-4 Patri Corral min.11, 0-5 Irene min.13, 1-5 Nicole min.17, 1-6 Carol Senra min.19, 2-6 Bárbara min.22, 2-7 Paula Alonso min.25, 2-8 Irene min.35.

Pabellón: Municipal de Maó (Menorca)