El Baxi Ferrol quiere seguir con su buen inicio de temporada este domingo ante Spar Girona

Tras vencer en un apoteósico partido inaugural de la Liga Femenina Endesa al Valencia Basket y prolongar esta buena dinámica el jueves en la Eurocup Women ante el Benfica, el Baxi Ferrol continúa con su inicio trepidante de temporada, visitando este domingo al Spar Girona, en la 2ª jornada de la competición liguera, que se disputará a partir de las 18:30 horas, en el Pabellón Girona Fontajau.

El equipo llega a este partido “con una evidente carga”, afirmaba su entrenador Lino López, en una recta inicial de temporada “con dos partidos muy duros y muy físicos, más los viajes”, algo que se está contrarrestando “con las ganas que tiene el equipo de competir y de jugar ante un gran equipo, uno de los mejores de Europa”, como es el Spar Girona.

En cada partido que se juega “siempre se intenta tener un detalle para el rival” sobre la pista, pero Lino López tenía claro que “quienes tenemos que crecer somos nosotros» en las cosas que ya llevan trabajando desde pretemporada y “mantener nuestras señas de identidad.”

El Spar Girona “es un equipo del mismo potencial” que el Valencia Basket, con unos fichajes que han hecho esta temporada “que son de primerísimo nivel europeo y mundial”, por lo que “hay que hacer muchísimas cosas bien para poder competir así, haciendo un gran trabajo defensivo y que ellas no tengan su mejor día, minimizando sus muchas virtudes.”

El técnico contará con todas sus jugadoras disponibles para este partido, repitiendo la convocatoria del pasado jueves en la Eurocup Women ante Benfica, en la que ya no estuvo una Gala Mestres que anunció este viernes su próxima maternidad.