Épica victoria de O Parrulo Ferrol ante los tricampeones de Europa

O Parrulo Ferrol ha dado un golpe encima de la mesa en esta recta inicial de la temporada, imponiéndose por 4-2 a los vigentes tricampeones de Europa, el Illes Balears Palma Futsal, en la 6ª jornada de la Primera División, en un partido disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de A Malata.

Las cosas no empezaban nada bien para los ferrolanos, volviendo los fantasmas del anterior partido, con un gol de Charuto en los primeros segundos para el Illes Balears Palma Futsal, al cabecear dentro del área un rechace al larguero de un tiro previo.

A pesar de esto, los jugadores de O Parrulo Ferrol no se vinieron abajo y Penezio tuvo en sus botas el empate en la primera llegada con un tiro en el borde del área a media altura que despejaba Luan Muller y, poco después, lo intentaban en una jugada de estrategia, en una falta en la frontal sacada por Gonzalo Santa Cruz, dándosela a Novoa en la línea de fondo, pero su tiro raso lo evitaba nuevamente el meta del equipo balear; mismo destino que tenía el potente tiro de Jhoy desde diez metros.

Los parrulos merecían el gol y casi se cantaba en un contragolpe de Rubén Orzáez por el lateral, pero su tiro cruzado lo volvía a evitar Luan Muller con la cara. La efectividad la tenía el Illes Balears Palma Futsal, en una buena jugada al rematar Fabinho solo al segundo palo un buen pase entrelíneas desde el lateral para ampliar distancias con el 0-2.

Había que navegar a contracorriente y los visitantes tenían que hacer un juego más conservador al llegar a su quinta falta, aunque tuvieron cerca el tercero ya en el último minuto de periodo en un contragolpe dos contra uno, pero su lanzamiento se iba al palo. Los ferrolanos se sacaban este susto por todo lo alto, con un gol de Rubén Orzáez dentro del área a media altura nada más recuperar el balón y, aunque los colegiados revisaban la jugada en el SV a petición del Illes Balears Palma Futsal, el gol subía al marcador y con el 1-2 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación el juego seguía igualado y disputado entre los dos equipos, con los ferrolanos dando un golpe de efecto en una falta en la frontal del área por raso de Gonzalo Santa Cruz, empatando el partido con el 2-2 y, poco después, estuvieron a punto de ponerse por delante en un contragolpe de dos contra uno iniciado por Diogo, pero el tiro cruzado de Jon al recibir el balón ante Luan Muller se iba fuera, ante su lamento y el de toda la afición del Pabellón de A Malata.

El Illes Balears Palma Futsal quería cortar por todos los medios este juego de los ferrolanos, subiendo sus líneas y con Matteus Maia quedándose cerca de volver a poner a su equipo por delante en un contragolpe, con un tiro en el lateral del área que se iba fuera por poco.

El partido entraba en la recta final, con los baleares yendo a por todas, primero con incorporaciones al ataque de su portero Luan Muller, que propiciaban varios tiros exteriores de los ferrolanos que lograban evitar y a menos de cinco minutos para acabar, Matteus Maia salía como portero-jugador en el Illes Balears Palma Futsal, enviando el primer balón con el juego de cinco al larguero y su rechace lo evitaba Mati Starna con una gran mano.

Quedaba menos de un minuto y la gran defensa de O Parrulo Ferrol de este juego de cinco acababa dando sus frutos, al robar Turbi un balón en treinta metros para hacer el 3-2 a portería vacía y ya en los últimos segundos, Rubén Orzáez se la quitaba a Rivillos en el lateral del área para sentenciar también a portería vacía con el definitivo 4-2.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol tiene 10 puntos, en el 7º puesto de la tabla. Para la próxima jornada, que se disputará después del parón de selecciones de la semana que viene, los ferrolanos visitarán al Jaén Paraíso Interior, en un partido que se disputará el sábado 25, a las 18:30 horas, en el Olivo Arena (Jaén).

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Novoa, Diogo, Rubén Orzáez, Penezio – también jugaron – Xabi Cols, Iván Rumbo, Jon, Gonzalo Santa Cruz, Jhoy, Turbi y Niko Vukmir.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Lin, Rivillos, Fabinho, Machado – también jugaron – Charutto, Lucao, Deivao, Ernesto y Matteus Maia.

Árbitros: Carlos Rodrigo y Fermín Sánchez-Molina, junto con Mayra Camila Araujo como tercer árbitro y Berta García como asistente (Comités castellano manchego y gallego). Amonestaron a los locales Iván Rumbo y Rubén Orzáez, como a los visitantes Deivao y Fabinho.

Goles: 0-1 Charuto min.1, 0-2 Fabinho min.11, 1-2 Rubén Orzáez min.19, 2-2 Gonzalo Santa Cruz min.24, 3-2 Turbi min.39, 4-2 Rubén Orzáez min.39.

Pabellón: A Malata.