El Racing buscará salir del bache este domingo en Pamplona

M.V.El equipo verde visita este domingo a las 12:00 (LaLiga +) las instalaciones de Tajonar para medirse al Club Atlético Osasuna «B». Los de Pablo López, con 1 punto conseguido de los últimos 9 en disputa, buscarán volver a la senda de la victoria, en un mes de octubre donde también se medirán al Arenas, Celta Fortuna, CD Tenerife, además de afrontar la primera ronda de la Copa del Rey en Langreo.

Dos bajas en el centro de la defensa para este partido

El trofeo Moncho Rivera ante el Tondela del pasado miércoles, en el que se recaudaron 42.906 euros para la asociación ASPANEPS, dejó una mala noticia en lo deportivo, ya que el veterano defensa central, Chema, resultó lesionado en un hombro, por lo que no podrá jugar ante el filial del Osasuna. Tampoco podrá estar en el centro de la defensa un habitual de los últimos partidos, Édgar Pujol, ya que se encuentra concentrado con la selección de la República Dominicana.

Ante estas ausencias, el central vasco, Artetxe recuperará la titularidad para acompañar a Zalaya en el centro de la zaga. En el resto del once inicial podría haber alguna rotación en los laterales, aunque también la zona ofensiva del equipo está bajo lupa en los últimos encuentros, especialmente el último ante el Ourense donde hubo poca claridad en ataque.

No se descarta que jugadores como Tejera o David Concha partan de inicio en Navarra, o que los jóvenes David Carballo y Azael tengan minutos durante el encuentro, aportando dinamismo y atrevimiento al ataque del equipo de Pablo López.

El rival

El Club Atlético Osasuna «B» se encuentra situado en el 10º lugar de la tabla con 9 puntos, 2 menos que el Racing. Es un conjunto que solamente ha encajado 3 goles, aunque también es cierto que cuenta con el mismo número de goles a favor. Un conjunto con mucho equilibrio, con un juego muy vertical y con la intensidad propia de la juventud de un filial, con algunos jugadores que habitualmente trabajan con el primer equipo de la Primera División.

Un rival duro en Tajonar que ha sido capaz de ganarle a equipos como el Real Madrid Castilla o sacar un empate ante la Ponferradina. En la última jornada, consiguió un empate en el siempre difícil terreno de juego de Lezama ante el Athletic Club. El centrocampista ofensivo Ander Yoldi es su jugador más destacado y experimentado, ya que en la última temporada militó en las filas del Córdoba CF de la Segunda División, aunque si bien es cierto que su principal punto fuerte es la fuerza del colectivo.

El encuentro de este domingo a las 12:00 en Tajonar entre el CA Osasuna «B» y el Racing de Ferrol será arbitrado por el colegiado valenciano, Sergio Escriche.