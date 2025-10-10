Destacada celebración, este viernes, del Día de la Fiesta Nacional 2025 en A Coruña

Este viernes, día 10 de octubre, a las 12:00 h, en la Dársena del Parrote de A Coruña, el general Marcial González Prada, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM) y representante institucional de las Fuerzas Armadas (RIFAS) en la Comunidad Autónoma de Galicia, presidió la parada militar con la que se celebró el Día de la Fiesta Nacional en la capital herculina.

La Fuerza participante estaba constituida por una Escuadra de Gastadores y Sección del Cuartel General de MAM; Sección de la Infantería de Marina de la Armada, Sección del Ejército del Aire y del Espacio, Sección de la Guardia Civil, Unidad de Música del Cuartel General del MAM, al mando del capitán Jesús Fernández Sanmiguel, del MAM.

Momentos antes de comenzar el acto llegó a la zona el general Marcial González Prada al que se le rindieron los honores de ordenanza pasando seguidamente revista a la Fuerza.

A continuación saludó a las autoridades civiles y militares, entre las que se encontraban el Delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras; el Subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde Alonso; la Delegada Territorial de la Xunta en A Coruña, Belén Do Campo Piñeiro; la concejal de seguridad del Ayuntamiento de A Coruña, Monserrat Paz Romero; el Presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado; el Jefe Superior de Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco; el comisario provincial de la Policía Nacional de A Coruña, Carlos Gómez Rodríguez; el comisario jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia, Jorge Manuel Rubal Pena; y el Jefe de la Policía Local de A Coruña, José Manuel Rico

Asimismo entre las autoridades militares se encontraban el Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, Vicealmirante Vicente Rubio Bolívar; el Jefe de la 15a Zona de la Guardia Civil, General de Brigada Miguel Ángel González Arias; el Delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; al coronel Emilio Juan Páez Álvarez, comandante militar de A Coruña; al Comandante Militar Aéreo del Aeropuerto de Santiago, coronel Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente; y el capitán de fragata José Manuel De Mata Hervás, Comandante de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (Comarfer) y Comandante Naval de A Coruña y Ferrol.

Con asistencia de numeroso público se procedió al izado solemne de la Bandera a los sones del Himno Nacional efectuado por sendos representantes del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio y Guardia Civil).

A continuación acto de homenaje a los que dieron su vida por España, a los soldados de todos los tiempos que «sirvieron con lealtad y murieron con honor en defensa de la Patria».

El general Marcial González Prada y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco Lobeiras depositaron una corona de laurel ante un monolito en honra a los Caídos, mientras los asistentes cantaban «la muerte no es el final…». «Cuando la pena nos alcanza por el hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la Fe su esperanza. En Tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz»….

El capellán castrense del MAM, Juan Mañán, rezó una oración por los fallecidos y en esos momentos se escuchó una descarga de fusilería.

Finalizaron los actos con el desfile de las fuerzas ante las autoridades y demás asistentes.

