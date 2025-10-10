El Valdetires Ferrol quiere confirmar su buena dinámica en Menorca

Esta temporada la Segunda División viene con muchos kilómetros en avión para el Valdetires Ferrol, visitando Menorca este sábado para medirse al Atlético Marcadal, en la 4ª jornada, que se disputará a partir de las 19:00 horas, en el Pabellón Municipal d´Es Marcadal.

Las ferrolanas jugarán a domicilio un partido en el que tendrán que tener “el máximo respeto por el rival”, afirmaba su entrenador Manu Lombardía, teniendo en cuenta que llegan tras “un muy buen partido en casa” tras imponerse por 9-2 al Nou Turia, recordando que “en la temporada pasada sufríamos mucho en los partidos fuera de casa”, como les sucedió en su primera visita ante El Gaiteiro Rodiles “y que no vuelva a pasar, para coger la buena dinámica.”

Los dos equipos llegan con tres puntos en su casillero, donde las verdes visitarán a un cuadro menorquín que se estrena esta temporada en la categoría de plata y que conseguía su primera victoria hace dos semanas precisamente delante de su afición ante Caja Rural River Zamora.

Sobre la pista, las jugadoras del Valdetires Ferrol no deberán entrar “en el juego” del equipo balear “porque si lo hacemos, nos perjudicaría” y querrán marcar su ritmo desde el inicio, llegando a este partido “bien preparadas”, como también tienen “bien organizado el viaje” por lo que esperan “poder traernos la victoria y los tres puntos para Ferrol.”

Para este partido el técnico no podrá contar con Luin, por un esguince de tobillo, mientras que en la parte positiva de la balanza está la recuperación de Irene Cela, recuperándose de la misma dolencia que la tuvo alejada de las pistas en los últimos diez días.