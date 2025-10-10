O Parrulo Ferrol quiere volver a la buena dinámica este sábado en A Malata ante Illes Balears Palma Futsal

O Parrulo Ferrol busca volver a la buena senda de resultados, aunque tendrá que hacerlo ante uno de los rivales más difíciles, los vigentes tricampeones de Europa, el Illes Balears Palma Futsal, en un partido que se disputará este sábado, a las 16:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

En la víspera del partido tenía lugar la habitual rueda de prensa previa, con la comparecencia del jugador Diogo y del entrenador Gerard Casas, celebrada en las instalaciones de La Colmena, establecimiento patrocinador de O Parrulo Ferrol y su Escuela de Fútbol Sala.

En el partido del pasado sábado ante Viña Albali Valdepeñas “no tuvimos un buen día” afirmaba el jugador Diogo y no quieren cometer los mismos errores ante Illes Balears Palma Futsal “ya que es un adversario muy fuerte”, en la “liga más fuerte del mundo.”

En este inicio de temporada Diogo estaba “muy contento” de poder ayudar a O Parrulo Ferrol y están trabajando “muy fuerte para poder conseguir cosas bonitas.”

A nivel colectivo “vamos mirando partido a partido” sabiendo que reciben en esta ocasión a los tricampeones de Europa, pero, en esta ocasión “tenemos el apoyo de nuestra afición y vamos a dar lo máximo”.

Diogo hacía un llamamiento a la afición “ya que es nuestro sexto jugador” y en cada partido “son muy importantes.”

Gerard Casas: “El Illes Balears Palma Futsal es uno de los mejores equipos del mundo”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas afirmaba que esta semana había analizado con el equipo “los errores que hemos cometido” y el pasado sábado ante el Viña Albali Valdepeñas “fue evidente que fue un mal día, no salieron las cosas” aunque sobre la pista “también salieron cosas buenas que hay que potenciarlas, seguir haciéndolas y creer en el proceso”, con el objetivo de “entrenar mejor, algo que hemos hecho esta semana.”

En este inicio de temporada “estamos muy bien”, a pesar de lo sucedido en el partido del pasado sábado “y todos hubiéramos firmado tener ahora 7 puntos”, recordando que en A Malata no conocen la derrota y la parte mental “es muy importante, porque los pabellones son mucho más duros en esta temporada” ante unas aficiones “más numerosas, que aprietan más.”

Este sábado reciben a un Illes Balears Palma Futsal “que es uno de los mejores equipos del mundo”, con una plantilla “espectacular”, algo que los ferrolanos quieren contrarrestar “con una muy buena semana de entrenamientos, corregir errores y ser mejores cada día para llegar a los partidos más preparados.”

Los baleares “están acostumbrados a jugar en pabellones con más gente que el nuestro” y no creía que “les afecte la presión para nada”, por lo que no espera que “modifiquen su plan de partido”, mientras que O Parrulo Ferrol tendrán que ser ellos mismos “y salir desde el primer minuto demostrando que nos da igual el rival que esté delante ya que vamos a por la victoria.”

Gerard Casas reconocía que en estas últimas semanas están entrenando mucho el juego con portero-jugador “algo que no hacíamos mucho en la temporada pasada” y esta semana “le hemos dedicado muchos minutos de entrenamiento y a seguir mejorando en otro aspecto de juego”, porque “un porcentaje altísimo” en el fútbol sala se decide con el juego de cinco “sea en ataque o en defensa.”

La afición de O Parrulo Ferrol “no falla” en un partido ante un equipo campeón de Europa en los tres últimos años “y es una buena oportunidad para ver fútbol sala al más alto nivel”, por lo que les pedía que “disfrutasen y sufriesen con nosotros para conseguir la victoria.”