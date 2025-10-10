El «Cantabria» zarpa este lunes de su base en Ferrol para integrarse en la Agrupación OTAN-2 en el Mediterráneo

El Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) “Cantabria” (A-15), con base en el Arsenal Militar de Ferrol, saldrá a la mar a las 9.45 del lunes, día 13 de octubre, para integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2 (SNMG-2), en el marco de la Operación “Noble Shield”.y realizar ejercicios y presencia naval por todo el Mediterráneo central y oriental.

El Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, el capitán de navío Jesús González-Cela Franco, presidirá el acto de despedida del buque, atracado en el muelle número 12 de Navantia.

El BAC “Cantabria”, al mando del Capitán de Fragata Manuel Romero Nieto es uno de los dos buques logísticos que forman parte de la 31ª Escuadrilla de Superficie. Durante este despliegue navegarán a bordo 170 hombres y mujeres.

La Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2

La SNMG-2 es una Agrupación Naval Permanente de la Alianza Atlántica, bajo el control del Mando Marítimo Aliado de la OTAN (MARCOM), en la que se integran unidades de superficie y aéreas de distintos países aliados, que opera en aguas del Mediterráneo y que conforma el núcleo de la “Fuerza Marítima de Muy Alta Disponibilidad de la OTAN” (VJTF-M), en el marco de la operación “Noble Shield”.

Con este despliegue se refuerza el compromiso de España y la Armada con la Alianza, así como la solidaridad con el resto de países miembros de la OTAN, apoyando de esta manera a la disuasión y la defensa colectiva en y desde la mar.

La función principal de la agrupación es dotar a la OTAN de una capacidad de reacción operativa inmediata en escenarios navales. La Armada mantiene su presencia continuada en estas agrupaciones desde hace más de treinta años

«EL CANTABRIA»

El buque de aprovisionamiento en combate «Cantabria» fue construido en los Astilleros de Navantia en Puerto Real (Cádiz), y entregado a la Armada en 2010. Es el segundo buque más grande de la Armada Española.

La misión del «Cantabria» es suministrar combustible, agua, víveres y repuestos a otras unidades en la mar, lo que posibilita sus despliegues prolongados a distancias estratégicas de sus bases.

Más allá de esta capacidad logística, su moderno sistema de combate SCOMBA de producción nacional, y sus modernos sistemas de comunicaciones y de mando y control, facilitan su integración en una Fuerza Naval y le permiten ejercer como buque de mando.

A lo que hay que sumar su capacidad aérea, pudiendo llevar a bordo hasta tres helicópteros medios y dos pesados. Asimismo, cuenta con un hospital completamente equipado dotado de quirófano con capacidad de realizar telemedicina, consulta de dentista y laboratorio de esterilización.

Desde su entrega a la Armada, el «Cantabria» ha participado en múltiples despliegues de diversa naturaleza. Participa regularmente en ejercicios nacionales e internacionales y se integra periódicamente en las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN.