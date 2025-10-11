A Deputación da Coruña achega 90.500€ para acondicionar a piscina municipal de Moeche

A Deputación da Coruña e o Concello de Moeche asinaron esta semana un convenio de colaboración para cofinanciar as obras de acondicionamento da piscina municipal. A achega provincial sufragará o 80% do custo total da obra; isto é, a Deputación aportará 90.542,80 euros dos 113.178,50 do total do proxecto.
A sinatura do documento efectuouse esta mañá polo presidente provincial, Valentín González Formoso, e a alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy, nun acto que tamén contou coa asistencia da deputada de Plans, Cristina García Rey.
O proxecto contempla tres liñas de actuación principais: unha nova impermeabilización para o vaso, incluíndo o paseo lateral ata a canaleta perimetral de rebose; a substitución do pavimento peonil no perímetro da piscina, que está en mal estado con plaquetas levantadas e zonas afundidas; e a restauración da caseta con aseos existentes para convertelos nun aseo totalmente adaptado.
No caso do vaso da piscina, o recubrimento de gresite do vaso e do paseo lateral da piscina ata a canaleta de rebose comeza a presentar teselas en mal estado ou soltas, có risco de corte que isto supón para os usuarios, polo que se propón unha nova impermeabilización sobre a xa existente, sen necesidade de retirar o recubrimento actual.
En canto ao pavimento peonil existente no perímetro da piscina municipal, en mal estado, a intervención consistirá na demolición do pavimento actual para repoñelo a continuación por outro de similares características.
Xa por último, tamén se actuará sobre a caseta situada no lado oeste da piscina. Neste caso a intervención consistirá no baleirado do interior da caseta, incluíndo os solos de madeira, para deixar unicamente os cerramentos laterais e a cuberta e así proceder á súa restauración. Deste xeito, restauraranse eses cerramentos laterais e a cuberta e crearase un novo aseo totalmente adaptado no interior.
Neste espazo reservado colocarase un inodoro con barras abatibles nos dous laterais, unha ducha con billa monomando e barras fixas ancoradas aos paramentos, e un lavabo de 75 cm de altura con billa monomando e espello de parede. Tamén se deixará instalado un lavabo con espello dentro da caseta restaurada pero no exterior da zona reservada para o aseo adaptado.
O prazo de execución destas obras é de cinco meses dende a adxudicación das mesmas.