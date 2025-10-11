A Deputación da Coruña entrega unha nova furgoneta ao Banco de Alimentos

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e a deputada de Política Social, Mar García, fixeron entrega dunha nova furgoneta ao Banco de Alimentos Rías Altas (Balrial) nas instalacións da entidade. A furgoneta é unha VW Crafter de batalla longa con capacidade de carga de ata seis europalets.
Valentín González Formoso salientou que “este é unha axuda máis que aportamos a unha causa solidaria cun organismo que colabora con 140 entidades sociais da provincia e distribúe arredor de dous millóns de quilos de alimentos ao ano”. O presidente provincial lembrou que a nova furgoneta substitúe a un vehículo do ano 2004, o que “permitirá ao Banco de Alimentos Balrial continuar de mellor maneira o seu labor social grazas a unha mellor capacidade loxística”.
Formoso explicou que “as administracións que temos capacidade de aportar e compromiso coa solidariedade debemos dar un paso adiante. Iso non son só discursos, senón feitos, e por iso esta entrega é tan importante”. O presidente engadiu que nos últimos cinco anos a Deputación investiu medio millón de euros en apoio aos bancos de alimentos da provincia, e que ademais, neste 2025, concedeu unha subvención de 75.000 euros a Balrial.
O presidente provincial insistiu tamén na necesidade de seguir colaborando co Banco de Alimentos para mellorar as súas condicións operativas: “Falamos de futuro, de buscar un espazo único que facilite o labor loxístico e de almacenamento da entidade, optimizando así os poucos recursos que manexan e mellorando as condicións de traballo dos voluntarios”.
Pola súa banda, o presidente da entidade, Manuel Mora, agradeceu o apoio da institución provincial, valorando “moi positivamente a axuda, que é moi importante para o labor que desenvolvemos aquí. Xa tiñamos algunhas furgonetas un pouco vellas e esta vén a suplir a esas e a sacar máis traballo. É máis ampla e supón un aporte estupendo para nós”. Mora subliñou ademais “a colaboración constante da Deputación, que sempre nos di que si e nos axuda a solucionar problemas. Para os voluntarios que estamos aquí é unha gran axuda contar con institucións que facilitan o noso traballo”.
O Banco de Alimentos Rías Altas colabora actualmente con máis de 140 entidades sociais e concellos da provincia, fornecendo alimentos a miles de familias en situación de vulnerabilidade. A Deputación da Coruña mantén un compromiso firme coas entidades que traballan en prol da solidariedade e da cohesión social, apoiando de maneira continuada a súa actividade mediante subvencións, colaboracións materiais e acompañamento institucional.