O SGHN en Ferrol acolle a presentación do documental «Filtrando a luz»

11 octubre, 2025 Dejar un comentario 305 Vistas

Este domingo 12 de outubro de 2025 ás 11:30 horas terá lugar a presentación no Museo de Historia Natural de Ferrol do documental «Filtrando a luz».

«Filtrando a Luz» é un documental sobre o movemento ecoloxista galego, que forma parte dun proxecto máis amplo da Federación Ecoloxista Galega, de recuperación da Memoria do Movemento Ecoloxista Galego na voz dos e das protagonistas, e que leva asociado un documental de 90 minutos xunto a entrevistas máis breves sobre diferentes temáticas e coa participación de diferentes voces.

O documental resume a Historia do ecoloxismo galego dende 1973 até hoxe. Está dirixido por Xacobe Meléndrez Fassbender, artista audiovisual de longa traxectoria que tamén forma parte do movemento ecoloxista.

A actividade do Museo de Historia Natural da SGHN é posible grazas ás cotas das persoas socias, ás doazóns do público visitante e ao patrocinio do Concello de Ferrol.

