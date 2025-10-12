Neda abre este luns o prazo para apuntarse ao seu magosto da terceira idade

O Concello de Neda abrirá o vindeiro luns o prazo para que a veciñanza da localidade se inscriba no Magosto da terceira idade.
Trátase dunha proposta de ocio, pensada para que as persoas maiores desfruten desta festa tradicional. A actividade terá lugar o venres 7 de novembro, a partir das 18 horas.
O centro cívico da vila volverá acoller esta cita, na que a gastronomía é elemento central, e que constitúe unha escusa perfecta para que a xente máis veterana do municipio poida xuntarse e divertirse.
Durante a celebración non faltarán a tradicional degustación de castañas asadas, nin tampouco os boliños preñados nin a proia. Ademais, haberá baile amenizado por Alejandro Caribe.
Os veciños de Neda poderán apuntarse entre o 13 e o 31 de outubro- ou ata completar aforo- nas oficinas de Servizos Sociais do Concello. A actividade será de balde para os residentes do municipio. No caso de que queden prazas vacantes, abrirase un novo prazo do 3 ao 7 de novembro, para que poidan sumarse xente doutras localidades, abonando 5 euros.