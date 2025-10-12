Ortigueira ha ofrecido un scape room gratiuto al aire libre

Este fin de semana se ha llevado a cabo la actividad «Ritmos de Ortigueira», dentro del proyecto XoGal. Un scape room gratuito, al aire libre, para todas las edades y que contó con una gran participación y acogida por parte de los vecinos de la localidad. 

 
Las personas participantes pudieron descubrir Ortigueira a través del sonido, la emoción y el orgullo de un municipio que hizo de la cultura folk un símbolo universal. 
 
A la entrega de premios de la actividad, que tuvo lugar en los jardines y claustro, acudió el alcalde, Valentín Calvín.  
 
El proyecto XoGal está impulsado por los GDR Montes e Vales Orientais, Terras de Miranda, Terra Chá y Seitura 22, en colaboración con la empresa galega Skeirrum para dinamizar el rural galego mediante la promoción cultural y turística basada en la gamificación.
 

