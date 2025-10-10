El alcalde de Ferrol se reúne con el presidente de la AVV de Prioriño

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado del concejal de Servicios y Zona Rural, José Tomé, se reunió con el presidente de la AVV de Prioriño, Ricardo Seijas, en el marco de las actuaciones llevadas a cabo a través del plan de barrios.

“Seguimos escoitando e atendendo as demandas dos veciños, sobre todo, aos do rural que solicitan máis actuacións de mellora nas súas parroquias”, señaló el regidor.

Las brigadas del plan de barrios realizaron tareas de mantenimiento eléctrico para arreglar ocho actuaciones, solucionar averías o incidencias. Además, se realizó un desbroce de más de 1.500 metros lineales y la limpieza y mantenimiento de los lavaderos de O Pieiro y O Confurco y dos contenedores.

El lunes los trabajos del plan de barrios comienzan en A Cabana.