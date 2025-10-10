Pequeños y mayores de Ferrol, protagonistas de un pleno municipal intergeneracional

El teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz, asistió a la sesión celebrada en la mañana de este viernes en el edificio del Ayuntamiento, en la que usuarios del centro socio-sanitario de la plaza de España y alumnado del CEIP de Estuario debatieron asuntos de su interés.

El teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz, asistió este viernes -acompañado por la concejala de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez- al pleno intergeneracional celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol en el que los protagonistas fueron un grupo de usuarios del centro socio- comunitario de la plaza de España y alumnos de 10 y 12 años del CEIP de Esteiro.

El cargo de alcaldesa senior recayó en Josefa Dopico Díaz y el de portavoz senior en José Juan González Rapela, mientras que el alcalde escolar fue Fernando Tizón Agulló y la portavoz escolar Vera García Otero.

Este debate plenario se celebra al amparo del Día de las personas mayores, que se conmemoró el 1 de octubre, y con él se busca fortalecer las relaciones entre personas de diferentes generaciones y fomentar el respeto y entendimiento mutuo. “Vivimos en un mundo en el que la tecnología y las rutinas diarias diluyeron las conexiones que antes existían entre las diferentes edades, especialmente entre los mayores y los chicos”, manifestó Díaz.

Plenos como el de hoy propician un intercambio de ideas y experiencias de la que ambos grupos de edad pueden aprender. “Las personas mayores tenéis el bagaje de la experiencia, que sirve como guía para los más nuevos, mientras que los niños y niñas aportan nuevas ideas y la capacidad para cambiar el mundo”, afirmó el teniente alcalde.

En este contexto, hace falta recordar que Ferrol es ciudad amistosa con las personas mayores, tal y como declaró la Organización Mundial de la Salud.

ASUNTOS DEBATIDOS

Pequeños y mayores abordaron diferentes inquietudes de las que los representantes municipales presentes tomaron nota para “conseguir que esta ciudad sea un lugar aún mejor para vivir”, señaló el teniente alcalde.

En este sentido, las personas mayores debatieron sobre servicios y mantenimiento de la ciudad y sobre actividades de ocio dedicadas a las personas mayores. Por su parte, los niños y niñas centraron sus intervenciones en el mantenimiento de las instalaciones deportivas y en la construcción de una casa de la juventud.