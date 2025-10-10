El BBCA masculino tendrá su primer partido en Caranza recibiendo al Maristas

10 octubre, 2025

El BBCA celebrando la victoria ante el Kempape | Cedida

Tras el ilusionante y esperanzador partido del equipo el sábado en A Coruña, llega el debut en casa para los jugadores del BBCA ante el Maristas.

El equipo recupera para este partido a Alex y Mario que se estrenará con el BBCA, pero añade a las bajas ya confirmadas de Brais y Alex Pita, las posibles de Pevi, todavía renqueante de sus problemas de rodilla y la nueva de Pelayo por problemas en un dedo del pie, tras una aparatosa caída en el partido del sábado pasado, lo que hará que nuevamente el técnico departamental tire del equipo filial y del junior para completar la convocatoria.

El partido será a la hora habitual, las 18:00 en el pabellón Javier Gómez Noya de Caranza, en el que se espera una buena entrada para ver el debut del equipo como local.

