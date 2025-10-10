La capitana del Baxi Ferrol, Gala Mestres, anuncia su embarazo

Gala Mestres en el Baxi Ferrol – Celta Femxa Zorka | Adán Puentes

El Baxi Ferrol ha compartido en la mañana de este viernes una noticia muy especial y alegre: la capitana Gala Mestres ha anunciado que está esperando su primer hijo.

Desde el club quieren felicitar a Gala y a su familia por este momento tan emocionante y desearle toda la felicidad en esta nueva etapa personal. Gala se tomará un tiempo alejada de las canchas para centrarse en su embarazo y disfrutar de esta experiencia única, por lo que en esta temporada no podrá estar sobre la pista ayudando a sus compañeras.

Tras confirmarse esta noticia, la entidad ferrolana vuelve a trabajar a toda velocidad en los despachos, con el objetivo de incorporar a una nueva jugadora lo antes posible, porque, tras la baja de Gala Mestres, el primer equipo de la entidad cuenta con solo nueve fichas.

