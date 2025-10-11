Ondas Novas invita a niños y adultos a surfear en una jornada de puertas abiertas en Pantín, Valdoviño

Las escuelas de surf del municipio siguen ofreciendo nuevas actividades gratuitas como parte del programa de promoción deportiva local que promueven con el Ayuntamiento de Valdoviño.

En esta ocasión, Ondas Novas organiza una jornada de puertas abiertas el sábado 18 de octubre en la playa de Pantín (podría cambiar de playa si las condiciones meteorológicas lo aconsejan).

Está dirigida a personas de todas las edades, condiciones físicas y niveles. Desde quienes nunca se han subido a una tabla hasta quienes desean perfeccionar su técnica. Habrá dos sesiones, una de mañana y otra de tarde, y, en función de las inscripciones, se procederá a la incorporación a uno u otro grupo.

La escuela proporcionará todo el material necesario. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción. A partir de ahora, pueden reservarlas enviando un correo electrónico a info@ondasnovas.com o llamando al 644 420 321.