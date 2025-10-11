Cariño celebra su segunda Feira da Mel e da Artesanía

El Concello de Cariño acoge este sábado 11 de octubre, la segunda edición de la Feira da Mel y da Artesanía, una cita dedicada a poner en valor uno de los productos más característicos de la gastronomía local. La jornada, organizada por la asociación Recursos de Aldea con la colaboración del Concello de Cariño y de la Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, se celebrará a partir de las 10:30 horas en el Mercado Municipal.

La feria reunirá una amplia variedad de puestos con productos elaborados a partir de la miel, así como otros alimentos locales como quesos o zumos naturales, además de artículos de artesanía y cosmética. El objetivo es fomentar el consumo de productos de proximidad, visibilizar el trabajo de los productores locales e impulsar el sector primario, de gran relevancia para el municipio.

Durante la jornada, las personas asistentes podrán participar en diferentes actividades y degustaciones. La IPX Mel de Galicia, a través de experienciasdecalidade.gal, ofrecerá una degustación de miel de 12:00 a 13:30 horas (o hasta agotar existencias). Los más pequeños también tendrán su espacio en la feria, con obradoiros temáticos de cera de abeja, que se desarrollarán a lo largo de la jornada.

Además, entre todos los asistentes se sortearán tres cestas con productos de la feria, una oportunidad para llevar a casa una muestra de la riqueza y variedad de los productores participantes.

La alcaldesa de Cariño, Ana María López, destacó la importancia de esta iniciativa “como una apuesta por el desarrollo rural y por la promoción de los productos locales que nos identifican como territorio”. López subrayó también que “la feria es una oportunidad para que vecinos, visitantes y productores compartan una jornada de encuentro, tradición y sabor. La iniciativa ya fue todo un éxito el año pasado y esperamos que en esta segunda edición se pueda repetir”.