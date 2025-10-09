Victoria de paciencia del Baxi Ferrol en el inicio de su segundo asalto a la Eurocup

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

En la noche del jueves empezaba en Lisboa la segunda aventura del Baxi Ferrol en la Eurocup Women y lo hacían con una victoria por 55-64 al Benfica, en la primera jornada de la fase de grupos, celebrada en el Pabellón Fidelidade.

Las ferrolanas querían empezar fuerte el partido, primero con una canasta de dos, encadenándola con dos triples, queriendo llevar la iniciativa en el juego, aunque, con el paso de los minutos el Benfica iba recortando distancias, donde las pérdidas sobre la pista estaban siendo determinantes en ambos lados, propiciando muchas canastas, cerrándose el primer cuarto con 14-17.

El Benfica tomaba la batuta en el segundo cuarto, con un juego más preciso y más efectividad, que les permitía empatar el partido 27-27 a falta de 4:15 para el descanso, pero el Baxi Ferrol conseguía hacer que el juego fuese de ida y vuelta en la recta final del periodo, lo que les permitía estar siempre por delante en el marcador e irse al descanso con cuatro puntos de ventaja en el marcador, 29-33.

Tras la reanudación, las portuguesas volvían a salir fuerte, endosándoles a las ferrolanas un parcial de 6-0 que las ponía por única vez por delante en el partido con 35-33, porque conseguían reaccionar con un contundente 0-9 que empezaba a sembrar dudas en el juego del Benfica, además del cansancio que iban acumulando, a pesar de que el Baxi Ferrol tan solo podía afrontar este partido con nueve jugadoras, por la ausencia de Gala Mestres por molestias, pero esto no impedía que las ferrolanas se fueran al último cuarto por delante 47-52.

Parecía que el partido se podía torcer en los últimos diez minutos, al recibir el entrenador Lino López una falta técnica, pero esto no desconcentraba a las jugadoras del Baxi Ferrol, con una gran Blanca Millán muy efectiva desde la línea de tres que conseguía ir ampliando distancias poco a poco, mientras que el Benfica se estrellaba ante la defensa ferrolana, lo que propiciaba que las ferrolanas llegasen a su máxima ventaja de catorce puntos a falta de minuto y medio. Tras varios tiempos muertos en esta recta final, las locales recortaban distancias hasta los nueve puntos, pero el Baxi Ferrol se llevaba este primer partido por 55-64.

Con esta victoria, las ferrolanas continúan con su mes de octubre intenso y ya no pasarán por casa ya con la vista puesta en su siguiente partido, ante Spar Girona, en la 2ª jornada de la Liga Femenina Endesa que se disputará este domingo, a las 18:00 horas, en el Pabellón de Girona Fontajau.

Benfica: Gonçalves (4), Bettencourt (6), Soeiro (0), Puc (14), Soares (19) – también jugaron – Rodrigues (5), Faustino (0), Martins (3) y Balde (3).

Baxi Ferrol: Sánchez-Ramos (7), Sotolova (9), Millán (19), Melia (6), Daniels (7) – también jugaron – Erjavec (7), Rodríguez (4), Joiner (2) y Joris (3).

Árbitros: Petr Blahout (República Checa), Tom De Lange (Bélgica) y Jakub Izak (Eslovaquia).

Parciales: 14-17, 15-16, 18-19 y 8-12.

Pabellón: Fidelidade (Lisboa).