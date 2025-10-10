ASCM organiza un Mercado de Productos en el Campus de Ferrol

La Asociación Sociocultural ASCM celebrará el próximo 23 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas, un Mercado de Productos enfocado prioritariamente a gente joven en el Campus de Esteiro de la Universidad de Ferrol. Esta actividad, abierta al público, tiene como objetivo fomentar el encuentro entre empresas, emprendedores y comunidad universitaria en un espacio accesible, inclusivo y colaborativo. Este espacio se consolida como una plataforma clave para que la gente joven no solo dé a conocer sus productos, sino también para poner en valor su creatividad, talento y emprendimiento.

Es una oportunidad única donde las nuevas generaciones pueden mostrar lo que hacen, conectar con el público y destacar el valor real de su trabajo.

Durante la mañana, se instalarán stands con carpas y mesas, que estarán disponibles para las empresas o entidades que deseen participar, ya sea mostrando, promocionando o vendiendo sus productos. La iniciativa busca dinamizar el tejido social y empresarial local, favoreciendo la visibilidad de proyectos responsables e innovadores.

Por la tarde, la jornada continuará con un desfile de moda inclusiva y diversas mesas redondas con
especialistas, en las que se abordarán aspectos relacionados con el bienestar, la imagen personal y
las necesidades específicas de las personas con diversidad funcional, desde un enfoque integrador y
práctico.

Al día siguiente, el 24 de octubre a las 18:00 de la tarde, se realizará una obra de teatro ¨Mais aló do espello¨ en la Casa da Cultura de Neda. Este evento forma parte de las actividades promovidas por ASCM y cuenta con la asociación de iniciativa Xove de la Xunta de Galicia para impulsar la inclusión social, la participación activa y el emprendimiento accesible.

Las empresas interesadas en participar en el mercado pueden contactar con ASCM para obtener más información o reservar su espacio.

