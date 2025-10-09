Fiesta Nacional, en Ferrol. Este jueves se celebró el solemne arriado de la Bandera Nacional

Este jueves, día 9 de octubre, a las ocho de la tarde, al ocaso, tuvo lugar el solemne acto de arriado de Bandera frente al edificio de Palacio de Capitanía de Ferrol dentro de la programación de la Armada con motivo del Día de la Fiesta Nacional.

En esta ocasión, la ceremonia estuvo presidida por el Comandante-Director de la Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño», el capitán de navío Jaime Boloix Tortosa, al que acompañaban diversos mandos de la Escuela.

El buen tiempo reinante, ayudó a que un buen número de ferrolanos se dieran cita en la en la plaza del Contralmirante Azarola ante los jardines de Herrera, y acudieran a la celebración de este solemne acto militar.

El acto comenzó minutos antes con el desfile de una sección de honores, al mando de teniente de navío Carlos Martínez-Vara de Rey de Arteaza, compuesta por alumnos de la Escuela así como la Banda de cornetas y tambores también de la Escaño, y de la Unidad de Música del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, al mando del subteniente Pedro Vicente Pina Requena, que partieron de las proximidades de la iglesia de San Francisco y recorrieron la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus puestos para la ceremonia, en las inmediaciones del mástil de la Bandera en los Jardines de Herrera.

A través de altavoces se ofreció a los asistentes al acto, una breve reseña histórica sobre la Bandera Nacional.

A la señal de cañón desde la «Punta del martillo» se arriaron las Banderas en los buques y dependencias de la Armada. Eran las 20,00 horas de la tarde, comenzaba el ocaso.

La Unidad de Música del Tercio del Norte y la Banda de cornetas y tambores de la «Escaño» interpretaban el Himno Nacional y la sección rendía honores mientras descendía del mástil la Bandera Nacional.

Una vez arriada la Bandera, posteriormente fue retirada al interior del edificio de Capitanía General.

Continuó la ceremonia con el canto de la Oración Marinera «Tú que dispones de cielo y mar, haces la calma, la tempestad, ten de nosotros Señor piedad, piedad Señor, Señor piedad», pieza del toque de la «Oración de la Noche», compuesta en 1907 por Josep Sancho Marraco, que es entonado a la puesta de Sol en todos los buques y dependencias de la Armada.

Seguidamente se retiró la sección de honores y la Unidad de Música, y desde los altavoces se agradeció la presencia de los ferrolanos a este acto.

El acto de arriado solemne de la Bandera, tiene por objeto mantener el vínculo tradicional de la Armada con la ciudad de Ferrol. Se repite periódicamente durante la última semana de cada mes, exceptuando los meses de julio, agosto, y diciembre.

ACTOS PARA ESTE VIERNES

–Bautismos de mar previamente concertados de centros educativos. Además de éstos, y también mediante previa coordinación, los distintos centros educativos que lo han solicitado visitarán un buque atracado en el Arsenal de Ferrol

–Escuela de Especialidades de la “Estación Naval de La Graña”. Visitas culturales e informativas previamente concertadas para centros educativos, donde podrán ver el simulador de navegación y aula “Galatea”, así como talleres de panadería y repostería, en horario de mañana.

–Competiciones deportivas en la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño” con la participación de Institutos de Formación Profesional de la Ría de Ferrol, así como de alumnos de la Escuela de Especialidades de la “Estación Naval de La Graña” y de la propia “Antonio de Escaño”

–Competiciones náuticas en la Escuela de Especialidades de la “Estación Naval de La Graña”. Regata de Traineras con participación del club de Remo de La Cabana, así como de alumnos de la Escuela de Especialidades de la “Antonio de Escaño”.

–Jornada de puertas abiertas en el Tercio del Norte, para colegios o entidades sociales que lo solicitaron mediante correo electrónico.