Empresarios mexicanos se interesan por Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se reunió este jueves en el edificio del Ayuntamiento con una representación de empresarios mexicanos entre los que se encontraban el CIELO de ACG Internacional, Alejandro Centurión, el director de la Antena comercial del Igape en Ciudad de Mexico, Fernando Rivadeneyra, y el director de expansión del Centurión Family Fund, Miguel A. Centurión. En el encuentro también participó el presidente de Cofer, Cristóbal Dobarro.

La expedición se encuentra estos días en Galicia, donde están desarrollando una intensa agenda de trabajo, el que le permitió trasladar al regidor su interés por la ciudad departamental en lo tocante a inversiones.

Rey Varela agradeció su visita y deseó que sus proyectos cristalicen en la ciudad y en la comarca.

