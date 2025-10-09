Las obras de acondicionamiento en Meirás y Sequeiro en Valdoviño arrancan con una inversión de 137.000€

Corresponden a un segundo contrato que el Ayuntamiento de Valdoviño financiará con cargo al POS Complementario de la Diputación de A Coruña.

Las obras de mejora de varios caminos en Sequeiro y en Meirás han comenzado con los trabajos de limpieza de cunetas. Forman parte del segundo contrato que el Ayuntamiento de Valdoviño financiará con cargo al POS Complementario de la Diputación de A Coruña, contarán con una inversión conjunta de 137.233,23 euros, y serán ejecutados por Excavaciones y Obras Melchor, empresa adjudicataria en el concurso público abierto por la Administración local.

Las intervenciones se realizarán en la Carreira, en Sequeiro, y en los caminos de Lavacerido, Montefaro, O Amedo, Cooperativa de Meirás y Rioboo, en Meirás.

Se suman a las obras de acondicionamiento del firme iniciadas también esta misma semana en viales de Lago, Valdoviño, Loira, Pantín y Vilaboa. En este caso, con cargo a un primero contrato del POS Complementario.