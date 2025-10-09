Gardacostas decomisa más de 30 kilos de almeja babosa en la ría de Ferrol. Se levantaron 5 actas de infracción

El servicio autonómica de Gardacostas de Galicia continúa trabajando de forma intensa en la lucha contra el furtivismo en la ría de Ferrol. Fruto de esta labor, en la madrugada de este jueves, efectivos de Servicios Centrales y la Unidad Operativa de Ferrol de Gardacostas, con el apoyo de la embarcación auxiliar del buque Sebastián del Campo y la colaboración de la Policía Autonómica, decomisaron más de 30 kilos de almeja babosa, que fue devuelto al mar, así como incautaron los utensilios para la extracción de bivalvo.

Este operativo, en el que se levantaron cinco actas de infracción, forma parte de los controles comunes que realiza Gardacostas para velar por el cumplimiento de la normativa que regula la actividad extractiva así como para garantizar la trazabilidad del marisco que llega al mercado. Desde el departamento autonómico, dependiente de la Consellería do Mar, subrayan que la actividad furtiva genera graves perjuicios a los profesionales dado que ponen en riesgo a explotación sostenible de los recursos marisqueros así como el cumplimiento de la regulación en materia higiénico-sanitaria para que los alimentos sean comercializados en óptimas condiciones.

Así, desde Gardacostas señalan que va a continuar trabajando con diferentes operativos en la ría de Ferrol con el objetivo de detectar, sancionar y disuadir el desarrollo a actividad marisquera irregular.