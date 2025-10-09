Alumnos y profesores del LIII Curso de Defensa Nacional visitaron el Arsenal y Navantia

Durante el miércoles, día 8 de octubre, se ha recibido en el Arsenal de Fe-rrol la visita de los 40 alumnos Y 5 miembros del CESEDEN del LIII Curso de Defensa Nacional, en el marco del viaje de interés profesional establecido en el currículo de tal curso como viaje de estudios y en el cual se visitan diversas unidades militares.

A su llegada, fueron recibidos por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar, quien tras dirigirles su bienvenida, les impartió una conferencia divulgativa, ilustrada con una presentación gráfica sobre el Arsenal y las Unidades de la Armada en Ferrol.

Tras la referida conferencia dio comienzo un recorrido programado por instalaciones del Arsenal que suscitó gran interés por parte de los concurrentes y que incluyó lugares como la Batería de La Cortina, Puerto Chico, Dique de La Campana y el edificio Sala de Armas, así como a bordo de la fragata «Cristóbal Colón» donde recibieron la bienvenida de su Comandante, el capitán de fragata Gabriel Pita da Veiga Subirats, concluyendo así la visita a las Unidades de la Armada en Ferrol A continuación, la comitiva de la visita se trasladó al astillero de Navantia donde asimismo efectuaron un recorrido programado por sus instalaciones.

Este curso está dirigido a un ámbito multidisciplinar que incluye tanto a políticos como a profesionales de diversas áreas (periodistas, docentes, licenciados/graduados, militares y universitarios relacionados con el ámbito de la seguridad y la defensa), y tiene por finalidad que los alumnos obtengan una visión general de la Defensa Nacional que les permita servir de apoyo a la difusión de la cultura de la seguridad y la defensa.